مي عمر تروج لفيلم "تحت تهديد السلاح" والجمهور يعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها برومو ترويجي لفيلم "تحت تهديد السلاح"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة مي عمر على مقطع الفيديو: "فيلم تحت تهديد السلاح، 3 نوفمبر بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "شكله جامد"، وعلق آخر: "شكلك رائع".

تدور أحداث وقصة فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم فيها اتهام الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة، حيث يظهر في دور صاحب معرض سيارات، ويواجه العديد من المشاكل، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.