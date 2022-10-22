حسام حبيب: "شيرين كان عليها علامات الضرب وشعرها وهدومها متقطعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان حسام حبيب ملابسات معرفته بوجود الفنانة شيرين عبد الوهاب في المستشفى، وذلك أثناء مداخلته الهاتفية التي أجراها لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

قال حسام حبيب: "كلمت محامي شيرين عبد الوهاب وشرحت له ملابسات الواقعة وطلب مني أنزل معاه لتحرير بلاغ، مكنش ليا صفة في المحضر، ولكن المحامي قال لي إن الإجراء والأسلوب اللي تم مع شيرين غير قانوني، أنا لو ضمن الطاقم الطبي وجاي أخد مريض وشوفت مطواه مسحوبة قدامي طبعًا هرجع".

وتابع: " أنا كنت في عربيتي قدام المستشفى ولم أخرج منها، ومكنتش واقف قدام المستشفى أو بنادي عليها من بره، الكلام مش هينفع يخش العقل، أنا عرفت وجود شيرين بالمستشفى بالصدفة البحتة من خلال شخص خارج من المستشفى وعرفت من خلال هذا الشخص إن شيرين ممتنعة عن الأكل لـ 4 أيام، وحاولت الانتحار".

وأضاف: "الزيارة كانت ممنوعة عن شيرين وعلامات الضرب كانت ظاهرة عليها وشعرها وهدومها مقطعين، منهم لله اللي كانوا السبب، دول خدوا شيرين من سكة لسكة تانية أوحش، الكلام ده مش موجود في ثقافة أهلي، وأنا بعتذر لهم عن اختياراتي، رسائل وشتيمة بتوصلني على تليفوني كل شوية".

وقالت أسرة شيرين في بيانها:بيان من أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب.. نطالب بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، ونرجو من السادة الصحفيين والإعلاميين الالتزام بذلك.. شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا".

وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

وقال شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الأحد الماضي: "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".