أسماء أبواليزيد أمام البحر وهنا شيحة مع شقيقتيها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة، صورة تجمعها مع شقيقتيها "حلا ومايا"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم جيد"

سمية الخشاب

كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "محضرالكم حاجات كتير حلوه أوي".

خالد النبوي

نشر الفنان خالد النبوي، صورة له بجانب حصانه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "على قد ما قسم.. الفطار والكلام الحلو مع الحلو.. صباح النور".

نادين نسيب نجيم

الفنانة نادين نسيب نجيم، نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قريبا".

درة

ظهرت الفنانة درة، على سلم الطائرة خلال صعودها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

إنجي كيوان

نشرت الفنانة وعارضة الأزياء إنجي كيوان، إطلالة كاجوال، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عندما يكون يومًا جيدًا للشعر".

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ليال عبود

ظهرت الفنانة ليال عبود، مرتدية "يشمك" في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ستيفاني صليبا

الفنانة ستيفاني صليبا، ظهرت داخل الطائرة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "انطلق إلى وجهة لا مثيل لها".

أسماء أبواليزيد

نشرت الفنانة أسماء ابواليزيد، صورة لها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "باين إني بتصور وأنا مش واخدة بالي ولا أبين أكتر؟".