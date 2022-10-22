سلوى خطاب لياسمين عز: "كان ليا صاحبتي آراءها زي آرائك كده وتجرجرت من شعرها لما تجوزت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

عبرت الفنانة سلوى خطاب عن رؤيتها في الزواج وأسباب نجاحه وفشله، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر".

قالت موجهة حديثها للإعلامية ياسمين عز مقدمة البرنامج التي تثير الجدل بآرائها حول علاقة الرجل والمرأة: "كان عندي واحدة صاحبتي آراءها، زي آرائك كده، بس التانية كانت بتتكلم عن الحقوق والمرأة والجو ده، هي عكسك يعني، بس هي يعني ليها آراء، ما هو كل واحد ليه آراء متطرفة، كنت بقولها، أنا بس هستنى أشوفك لما تتجوزي، وأشوفك وانت متجرجرة في الريسبشن من شعرك، عشان تبقى تقولي لي الكلام اللي انت بتقوليه ده؟، وحصل وتجرجرت من شعرها".

وتابعت معبرة عن رأيها في الزواج: "دي تهيؤهاتي وفكرتي عن الجواز، أنا منجحتش قوي أنا تطلقت عادي يعني، أنا ضد المواعظ والنصايح، لإن الجواز بالذات كل حالة قائمة بذاتها، لازم نعمل دراسة حالة 40 مليون جواز مثلا في مصر، منقدرش نعممها، أو نقول أصل لازم يحصل كذا، مش هيحصل كذا ده، هي شركة، كلنا بنتعب في حياتنا والحياة محتاجة مجهود، الطرفين لازم يبذلوا مجهود برضا، لأن طالما بيبذل مجهود بيكون عايز ينجح الحياة دي، لإن فيها رفقة، ممكن متبقاش باينة في الأول، لكن بعد كده لما الناس بتصبر، ولادهم، وهم كمان عايشين مع بعض، لو كل واحد فيهم فكر إن كل ده للمستقبل، افتكر إن في مشاكل كتير هتتحل، متهيألي".

يذكر أن سلوى خطاب شاركت في مسلسل "منورة بأهلها" 2022.

مسلسل "منورة بأهلها" تأليف محمد أمين راضي، إخراج يسري نصر الله، وبطولة الفنانين، ليلى علوي وغادة عادل وأحمد السعدني وسلوى خطاب وباسم سمرة وناهد السباعي ومحمد حاتم وآخرين.