أول تعليق من حسام حبيب على تورطه في إدمان شيرين عبد الوهاب المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أجرى الفنان حسام حبيب مداخلة هاتفية يكشف فيه حقيقة علاقته بالأزمات التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر".

قال: " ينفع أبطل سجاير ومحاط بناس في أوضة واحدة بتشرب سجاير، إزاي أكون راجل مستفيد من فلوسها وأسيبها تتخن وتهمل شغلها، لو أنا السبب، أكيد كنت بعمل زيها، أهلي عندهم أكبر مستشفيات في مصر، لو أنا بعمل كده، أهلي هسيبوني عادي ؟، منين سبب طلاقها حاجة زي كده؟، ومنين أنا بساعدها على كده؟، إزاي؟، لا يمكن".

وأضافت: "هو ده سبب خلافنا الرئيسي، اللي كان واخدها في السكة دي، شيرين، مين اللي له مصلحة يوصل شيرين لكده؟، أنا لو ببص لفلوسها، المفروض أخليها تشتغل أكتر، اللي عايز يدمر شيرين هو اللي عايز يحجر عليها، الشخص اللي قالي أنا معايا توكيل عام رسمي، وهحجر عليها، وهسحب فلوسها كلها، وأنا قولت لشيرين لازم تفتحي حساب بره، وده اللي حصل عشان خاطر بناتها".

وقالت أسرة شيرين في بيانها:" بيان من أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب.. نطالب بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، ونرجو من السادة الصحفيين والإعلاميين الالتزام بذلك.. شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا".

وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

وقال شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الأحد الماضي: "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".