حسام حبيب يكشف أزمة المخدرات في حياة شيرين: "الموضوع ده بقى أهم مني" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أجرى الفنان حسام حبيب مداخلة هاتفية يكشف فيها حقيقة علاقته بالأمات التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر".

قال حسام حبيب: "أنا عمري ما أخدت من شيرين جنيه، ولا مليم، ولا قدامها، ولا وراها، ولا كنت ليا علاقة بالفلوس، غير إني كنت بطمن، وعملتلها نظام، إن مفيش حد يمسك فلوس في إيده، الفلوس تتحول عندها محدش بيطول حاجة، الفلوس تخش حساباتها، ولا هي شخصيا بتمسك فلوس، ولما كانت بتقولي الشغل ده من حقك تاخد منه فلوس زي أي حد، كنت بقولها دي مش شغلتي، وده واجبي على مراتي فلوسها تزيد، أكبرها لها، منقصهاش".

وتابع: "وفعلا العلاقة كانت جميلة، لحد ما تخللها ناس كتير، وناس مقربين جدا جدا، ليهم برضه عند شيرين قيمة، أكيد كلامهم هيبقى مؤثر، ليهم دلالة عليها، وأنا مكنتش راضي عن اللايف ستايل والمحيط، طول الوقت مكانش فيه خناقة غير كده، كنت بقولها يا شيرين لو البني آدم عنده حاجة عاوز يتخلص منها لو عنده عيب عاوز يتخلص منه، مينفعش يبقى قاعد في محيط بيعمل الكلام ده".

تدخل الإعلامي عمرو أيب وسأله: "إنت تقصد المخدرات؟"، رد حسام حبيب:" لأ لحد دلوقتي بتكلم في الأول عن اللايف ستايل، بعد كده، لما دخل الموضوع ده، بدأت بقول، يا أنا يا الموضوع ده؟، لحد ما الموضوع ده بقى أهم مني".

وقالت أسرة شيرين في بيانها:" بيان من أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب.. نطالب بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، ونرجو من السادة الصحفيين والإعلاميين الالتزام بذلك.. شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا".

وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

وقال شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الأحد الماضي: "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".