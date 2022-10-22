"كنت أغنى منها".. حسام حبيب: "لما تجوزت شيرين كان عندي فلوس أكتر منها "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أجرى الفنان حسام حبيب مداخلة هاتفية يكشف فيها حقيقة علاقته بالأزمات التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر".

قال حسام حبيب: "أنا كان وجودي غير مستحب تماما، للمحيط اللي حواليها، لإن بالمعنى البسيط، الحنفية تقفلت، بمعني إنه مفيش حد هياخد من شيرين حق مش حقه، والست دي مينفعش تكون بتشتغل السنين دي كلها، والنجاح ده كله، وده في الآخر ميترجمش لأرقام، أرقام تأمن بيها حياتها وبناتها".

وتابع:" كان الموضوع بصراحة بالنسبة لي أنا صدمة، جابت شخص من المقربين ليها جدا، وسألته، عندها كام في البنك؟، الرد كان بالنسبة لي صادم، هو رقم صادم، أنا كان عندي فلوس أكتر منها، رغم أني بشتغل أقل منها بكتير، كان عندي فلوس أكتر منها بكتير، وهي لا فلوس ولا أصول، ولا حاجة، هي عندها نجاح واسم، لكن مش مترجم لأي حاجة خالص، وده يوريني الست دي كانت أقد إيه منهوبة ومنتهكة".

وقالت أسرة شيرين في بيانها:" بيان من أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب.. نطالب بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، ونرجو من السادة الصحفيين والإعلاميين الالتزام بذلك.. شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا".

وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

وقال شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الأحد الماضي: "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".