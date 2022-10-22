“لماذا الفنانين اكثر عرضة للادمان؟”.. كيف اجاب طبيب شيرين عن هذا السؤال وماذا كشف عن حالتها الصحية؟.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 22 أكتوبر 2022 12:50 صباحاً - أكد الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز السموم بجامعة القاهرة السابق طبيب الفنانة المصرية شيرين، أن الإدمان يشمل كل المواد الكيميائية التي يعتاد عليها الجسم.

ورفض الدكتور نبيل عبدالمقصود خلال حواره مع برنامج “بنت البلد”، المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الفنانة نشوى مصطفى، الحديث عن الفنانة شيرين عبد الوهاب بصفته الطبيب المعالج لها، مؤكدا أن أسرار المرض لا يمكن الإفصاح عنها.

وأضاف نبيل عبدالمقصود، أن التعامل مع المريض فن، البعض يجيده والبعض عكس ذلك.

وأكد مدير مركز السموم بجامعة القاهرة السابق، أنه لا فرق بين أحد مهما كانت حالته عند التعاطي والإدمان، معقبا:” السبب بيكون معرفة شخص بيسحب صديقه للإدمان”.

أما عن تعرض الفنانين للادمان اكثر من غيرهم، قال طبيب الفنانة شيرين “أنا برأيي التعاطي والمخدرات لا تعرف فن ولا تعرف سن ولا تعرف رجل او ست ولا تعرف معاك دكتوراه او دبلوم صنايع هي تعرف حاجة واحدة وهو ان يتعرف على شخص سحبه واداله مش بتختار حد الحد هو الذي يختارها”.

وتابع “عشان الناس دي معروفة فظاهرين على الساحة بس وهم لا يمثلوا نسبة الناس اللي بتاخد بس عشان معروفين فظاهرين”.