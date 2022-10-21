شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى على مسرح سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدًا السبت ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الرابعة، وهي الدورة التى تحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين، على مسرح سيد درويش التابع لأكاديمية الفنون، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورعاية الدكتورة نڤين الكيلاني وزير الثقافة، إلى جانب الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

ويتم تكريم عدد من الفنانين خلال الدورة الرابعة وهم النجمة الكبيرة إسعاد يونس والفنان هاني رمزى، والفنانة لطيفة أحرار من المغرب والدكتور خالد أمين، وهناك العديد من المسابقات فى تلك الدورة منها مسابقات جديدة تعقد لأول مرة، وتأتي مسابقة العروض الكبرى بمشاركة 13 عرضًا من دول العالم، ويقدم كذلك الملتقي مسابقة أتكلم عربي، بالإضافة لسبع ورش بمدربين دوليين في جميع المجالات.





وتقَدم العروض على مسرح الهناجر ومسرح نهاد صليحة ومسرح وزارة الشباب والرياضة ، وتتشكل لجنة التحكيم من الدكتورة عايدة علام، أستاذ الديكور المتفرغ بالمعهد العالي للفنون المسرحية من مصر، والفنانة الأردنية عبير عيسى، والدكتورة تهاني الغريبي، من المملكة العربية السعودية، ومن لبنان الباحث والأكاديمي البروفيسور هشام زين الدين، والأكاديمي الفرنسي البروفيسور فيليب جيجه .

جدير بالذكر أنه، فى أكتوبر 2018 انطلقت الدورة الأولى من ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعي، كأول حدث من نوعه فى مصر يلقى الضوء على قطاع فنى قوى يعتبر رافدا أساسيا من روافد الفن والثقافة فى أى مجتمع وهو المسرح الجامعي، وذلك لإتاحة الفرصة للعديد من طلبة الجامعات المصرية والدولية والفنانين والباحثين فى مجال المسرح الجامعى ليتألقوا، ويتباحثوا، ويتدربوا، ويطوروا من قدراتهم الفنية من خلال الاحتكاك بمختلف الثقافات والتعرف على إبداعات الآخرين الفنية.