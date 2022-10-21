"انبهرت يا صيع" هكذا هنأ الفنان محمد ثروت أبطال مسرحية "آنستونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

هنأ الفنان محمد ثروت صناع وأبطال مسرحية "آنستونا"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وشارك الفنان محمد ثروت البوستر الترويجي لمسرحية "آنستونا"، وعلق: "مبروك مسرحية آنستونا، مبروك دنيا كنت زي القمر إنهارده، وديما مكسرة الدنيا، مبروك أستاذ خالد جلال، ناجح ومبهر ومكسر الدنيا، مبروك الحج أحمد السبكي، منتج فنان عرض جميل، مبروك أخويا وصاحبي وحبيبي توتا السبكي، ربنا يفرح قلبك".

وأضاف محمد ثروت: "حضرت إنهارده وانبسطت وانبهرت بالديكور والملابس والاستعراض يا صيع، مبروك لكل صناع العمل، بيومي فؤاد الشهبندر، أخويا وصاحبي كريم عفيفي، عسل المسرحية، وعمرو عبد العزيز سكر وخفيف، أستاذ سامي مغاوري للخبرة كلام تاني، والمسرح لعبته، ومريم السكري عسلية المسرحية".

ورد الفنان عمرو عبد العزيز على تهنئة "ثروت" في تعليق: "يا حبيبي نورتنا وشرفتنا"، كما رد الفنان كريم عفيفي في تعليق آخر: "نورتنا يا حبيبي والله"، وأضاف المخرج المسرحي خالد جلال ردًا:"الله يبارك في عمرك يا ولدي".

وتُعد مسرحية "أنستونا"، التجربة الأولى لدنيا سمير غانم بالمسرح، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج خالد جلال.