هاجر أحمد تنشر صورا رفقة زوجها في باريس.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها ومتابعيها صورا رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد أثناء قضائهما نزهة في باريس، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة هاجر أحمد على الصور: "الحب والفرح والبهجة"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "ربنا يهنيكم"، وعلق آخر: "ربنا يخليكم لبعض".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها هاجر أحمد، كان فيلم "زومبي".

فيلم "زومبي" بطولة علي ربيع، دينا محسن، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.