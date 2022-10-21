شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إيطالية تفجر مفاجأة بإقتراب رونالدو من الدوري الإيطالي فى يناير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إيطالية أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، اقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي مرة أخري فى الفترة المقبلة، ولكن وجهة اللاعب قد تكون مفاجئة، خاصة أن باب عودة اللاعب إلى يوفينتوس أصبح مغلقًا تمامًا فى الفترة القادمة، بعد سبق لمسئولي "السيدة العجوز" التخلص من اللاعب، بسبب راتبه المالي الضخم.

وأوضحت التقارير الصحفية أن وجهة اللاعب القادمة ستكون صوب نادي روما الإيطالي، خاصة فى ظل تواجد البرتغالي جوزيه مورينيو على رأس القيادة الفنية للفريق، والذي يعد أحد العاشقين لأسلوب كرستيانو رونالدو الهجومي، إضافة إلى إمتلاك الفريق الإيطالي القادرة المالية على ضم اللاعب فى المريكاتو الشتوي القادم.



جوزيه مورينيو يطلب التعاقد مع رونالدو

وفجرت بعض التقارير الإيطالية مفاجأة من العيار الثقيل، فى الساعات الأخيرة بعدما أكدت على أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قد طلب بالفعل التعاقد مع رونالدو فى الفترة القادمة، مستشهدًا بنجاح تجربة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، والذي لم يكن يجد فريق للإنضمام إليه مطلع هذا الصيف.



أسباب منطقية تقرب رونالدو إلى روما!

ويعد نادي روما الإيطالي الخيار الأمثل لرونالدو لعدة أسباب، يأتي على رأسها المجموعة المميزة من اللاعبين الذي أصبح يمتلكها الفريق، إضافة إلى كونه منافسًا قويًا على لقب الكاليتشو هذا الموسم، وإقتراب الفريق من المشاركة بدوري الأبطال، وهو الشئ الذي يبحث عنه اللاعب، إضافة إلى العلاقة المميزة التى تجمع اامدرب باللاعب منذ أن كانا معًا فى ريال مدريد.