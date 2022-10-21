شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مسلسل سمية الخشاب "أرواح خفية" بعد انطلاق تصويره (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة سمية الخشاب تصوير أول مشاهد لمسلسلها الجديد "أرواح خفية" المكون من 10 حلقات، في كامب بالعين السخنة، وجمعتها المشاهد الأولى ببطلى العمل أمامها نضال الشافعى ومنذر رياحنة إضافة إلى عدد من الأطفال المشاركين في البطولة.

مسلسل "أرواح خفية" بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود تأليف سوسن عامر، ومن اخراج ابرام نشأت، وتدور أحداثه حول المدرسة لارا (سمية الخشاب) التي تصطحب مجموعة من التلاميذ الى كامب وتتصاعد الأحداث هناك خاصة داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت انا هناك سر متعلق بالمدرسة التي تعمل بها لارا وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل.

وفى سياق آخر تستعد سمية الخشاب لعرض مسرحيتها الجديدة "كازينو بديعة" في شهر ديسمبر المقبل، حيث أجرت العديد من البروفات خلال الأسابيع الماضية، والعرض تأليف أحمد الأبياري واخراج طارق الابياري وهو عرض استعراضى غنائى، ويشارك في البطولة احمد فتحي و ادوارد وعلاء مرسي إنجي وجدان، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم ،استعراضات عاطف عوض.

وبدأت سمية الخشاب منذ أسبوعين تصوير فيلمها الجديد "التاروت" الذى يجمعها بالفنانة رانيا يوسف بعد 21 سنة من مشاركتها سوياً في مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم نور الشريف، ويشارك في بطولة العمل محمد عز، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي وتأليف معتز المفتى وإخراج ابرام نشأت.



سمية الخشاب بشخصية المدرسة لارا فى ارواح خفية



سمية الخشاب تبدأ تصوير ارواح خفية



سمية الخشاب فى كواليس ارواح خفية



سمية الخشاب فى كواليس مسلسل ارواح خفية



سمية الخشاب والمخرج ابرام نشات



سمية الخشاب



منذر رياحنة



نضال الشافعى ومنذر رياحنة