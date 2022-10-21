شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى فايدة كامل.. مطربة "دع سمائي فسمائي محرقة" التى دخلت موسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة الـ 21 من أكتوبر مع ذكري رحيل المطربة فايدة كامل، التي تعتبر واحدة من أهم المطربات ممن تركن وراءهن تاريخاً حافلاً بالأعمال الغنائية الهامة خلال مسيرة حافلة، ما بين الأغاني الرومانسية والدينية بالإضافة إلى تميزها بأغاني وطنية هامة لا زال لها محبين إلى الآن.



فايدة كامل

أبرز أغانيها الوطنية

من أبرز أغانيها الوطنية «دع سمائي فسمائي محرقة»، التي تزامنت مع العدوان الثلاثي عام 1956، بالإضافة لأغاني مثل «شبر واحد»، و«وطني حبيبي الوطن الأكبر»، إذ كان لها دور هام في الأوبريت الأخير الذى شمل ابرز نجوم الوطن العربى في ملحمة غنائية.

مسيرة سينمائية عمرها 9 سنوات

مسيرتها السينمائية لم تدم طويلاً رغم دخولها مبكراً عام 1948 مع فيلم "سكة السلامة"، مع المخرج إبراهيم لاما، والمؤلف عثمان أباظة، إذ استمرت حتي عام 1957 فقط، الذى شهد آخر افلامها «أرض السلام»، في عام 1957، من إخراج كمال الشيخ، وتأليف حلمي حليم.



بوستر فيلم سكة السلامة

فايدة كامل أول فنانة فى مجلس النواب

فايدة كامل هي أول فنانة مصرية تدخل البرلمان، فقد برز دورها السياسى من خلال مجلس النواب، التي دافعت فيه عن حقوق المرأة رافعة شعار «المرأة نصف المجتمع»، كما دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بصفتها اكثر نائبة تستمر بالمجلس لمدة تتجاوز الـ 30 عام.

كما ترأست لجنة الثقافة والإعلام والسياحة فى مجلس الشعب، والذى جعلها تهتم بالمناصب السياسية المناخ السياسى الذى كانت تعيش فيه، حيث إن زوجها هو وزير الداخلية الأسبق النبوى إسماعيل، وشقيقة الموسيقار الراحل ‏عبد‏ ‏الرحمن‏ ‏كامل‏ ومطربة الأوبرا عايدة كامل، والذى تواجد فى الوزارة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات.