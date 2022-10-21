شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتفوق فيلم "Black Adam" فى شباك التذاكر الأمريكية بنهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التوقعات إلى أن فيلم ""Black Adam لدواين جونسون، وانتاج شركة Warner BrosوDC Comics، سيحقق 60 مليون دولار فى أمريكا بين اليوم الجمعة وبعد غد الأحد، ليزيح بسهولة فيلم"Halloween Ends" ، الذي احتل المركز الأول فى نهاية الأسبوع الماضى بمبلغ 41 مليون دولار.

ويواجه "Black Adam" فيلم "ticket to paradise "، وهو فيلم كوميدي رومانسي بطولة جوليا روبرتس، وجورج كلوني، ويهدف إلى جنى 15 مليون دولار من 3500 دار سينما في أول ظهور له في شباك التذاكر.



فيلم black adam

فيلم "Black Adam" تكلف إنتاجه 195 مليون دولار، حيث سيواجه صعوبة كبيرة فى تحقيق أي أرقام قياسية فى عالم أفلام DC، وسيحتاج لفترة طويلة بالسينمات، لكن صناع الفيلم يسعون إلى تصدر شباك الإيرادات.

ويقدم دواين جونسون شخصية "بلاك آدم"، وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.

ويذهب فيه ذا روك، في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، وهو التسلسل الهرمي للسلطة في DC Extended Universe

ويشارك دواين جونسون في فيلم Black Adam النجمة العالمية سارة شاهي، ومن إخراج جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزنى Jungle Cruise.