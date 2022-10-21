شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة رجعتلها ومبسوط بسيلفى البغبغان.. رامى رضوان يتحدث عن حواره مع الطفلة يقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء dmc عن سعادته بلقاء الطفلة يقين ابنة أحد القيادات التكفيرية التي أنقذتها القوات المسلحة بعد أن ألقى بها والدها في الصحراء.

وقال "رضوان" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "اتبسطت أوي باللقاء معاكي يا يقين.. وإني حسيت وتأكدت أن الحياة والطفولة رجعت لك تاني وبسطني أكتر سيلفي فلتر البغبغان وشقاوتك اللي طبعت عليا في باقي الصور"، مضيفًا: "ربنا يكتبلك الخير يا حبيبتي في مستقبلك وتكوني أشطر دكتورة في الدنيا، الشكر لله والقدر وللرجال الذين كانوا سببًا بعد الله في تغيير حياة الملاك القمر دي".

واستضاف الاعلامى رامى رضوان فى برنامجه مساء DMC، الطفلة يقين ابنة التكفيري التي وجدت ملقاة في صحراء سيناء بعد فرار والدها وتولتها الأجهزة المعنية بالعناية والعلاج والتعليم.

وأوضحت يقين أنها تتلقى موادها التعليمية ومنها اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أنها تعشق الغناء وتمارسه بين أصحابها، كما أنها تحب وضع "الميك آب"، إلى جانب حبها للبيتزا والشاورما

وقامت يقين خلال اللقاء بتلاوة بعض سور القرآن الكريم التي تحفظها مثل سورة القارعة كما غنت على الهواء أغنية وطنية وأغنية الغزالة رايقة، مؤكدة أنها تتمنى أن تصبح طبيبة في المستقبل، لمعالجة الناس والتخفيف عنه، ووجهت في النهاية التحية إلى أصدقائها ومعلميها، والتقاط بعض الصور المضحكة مع رامي رضوان.

وعرض الاعلامي رامي رضوان، صور حصرية لبرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة DMC، من أخر مكان التقطت فيه الطفلة يقين التي تركها والدها وهو أحد الارهابيين، مصابة وفر هاربا، بالاضافة الى مراحل علاجها حتى تعافيها من الإصابة.

وكان الرئيس السيسي شهد عرض فيلم تسجيلي يستعرض حياة الطفلة «يقين» إحدى أبناء الإرهابيين، أثناء فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 "إرادة وطن"، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وأوضح الفيلم أن قوات الجيش المصري تلقت بلاغ عن طفلة مصابة تركها الإرهابيين في شمال سيناء، واتضح أنها ابنة قيادي تكفيري كان يستخدمها أثناء مداهمات الجيش، كما أوضح أنها كانت في حالة سيئة جداً وتم نقلها إلى مستشفى العريش وتكفلت الدولة بكامل علاجها.