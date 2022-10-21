شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير "سر السلطان" الإثنين المقبل بمشاركة أكثر من 50 ممثلا وممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج خالد يوسف من التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "سر السلطان" المستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، الذى يعد من أضخم الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، وحدد يوسف يوم الإثنين المقبل موعدًا لبدء تصوير أول مشاهد العمل الذى يضم أكثر من 50 ممثل وممثلة نظرًا لطبيعة الأحداث وتعدد الشخصيات في القصة.

مسلسل "سر السلطان" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، أحمد السعدنى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعددد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

ويعد "سر السلطان" ثالث مسلسلات 2023 التي تحجز مكانها بشكل رسمي في الموسم، وذلك بعد انطلاق تصوير مسلسلى "العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، ايمان العاصى، مى كساب، منة فضالى وتأليف وإخراج محمد سامى، و"الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، محمد علاء، ميرنا نور الدين، أمير المصرى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى.

يذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018، وقام ببطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبد الرازق، وفاء عامر، ماجد المصرى، حسن الرداد، خالد الصاوى، مجدى كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمى، عمر زهران، سارة التونسى، مصطفى درويش، يسرا مسعودى، والإعلامى يوسف الحسينى، وعدد آخر من النجوم، من تأليف محمد رفيع، وإخراج خالد يوسف.