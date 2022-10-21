شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان فيلم "تحت تهديد السلاح" لحسن الرداد يتخطى حاجز المليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "تحت تهديد السلاح" للنجم حسن الرداد مليون مشاهدة خلال 24 ساعة كما أنه قد حصد ما يقترب من المليون مشاهدة في ساعتين فقط عبر التيك توك، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطولة حسن الرداد ومي عمر وعمرو عبد الجليل وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد بدير وعباس أبو الحسن.

وحجز الفيلم مكانه في دور العرض مبكرًا حيث ينطلق يوم الأربعاء 3 نوفمبر بعد سلسلة من التأجيلات لاسيما أنه تم الانتهاء من تصويره منذ عدة أشهر، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

وفى نفس اليوم الأربعاء 3 نوفمبر ينطلق فيلم "هاشتاج جوزنى" في دور العرض، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى الممتزجة بعدد من الأغاني، وذلك من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها واتمام الزواج في نهاية الأحداث، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.