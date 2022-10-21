شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى ومينا مسعود ينتهيان من تصوير فيلم "فى عز الضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة إيمان العاصي من تصوير آخر مشاهدها بفيلم "فى عز الضهر" أمس داخل أحد أحياء مدينة الإنتاج الإعلامي، والتى تجسد فيه شخصية "سانرا" والتى تعمل مع المافيا حيث تظهر بثلاث جنسيات ولهجات مختلفة ما بين اللبنانية والسورية والمصرية.

وكانت آخر مشاهدها في الفيلم جمعتها مع كل من مينا مسعود وشيرين رضا بالقاهرة بعد فترة تصوير بعدد من الدول الأوروبية وتركيا، ليدخل بذلك الفيلم مرحلته النهائية من المونتاج ليصبح جاهزًا للطرح بدور العرض خلال فترة موسم إجازة منتصف العام المقبل يناير 2023.

فيلم "فى عز الظهر" تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، ويخوض مينا مسعود أولى تجاربه الفنية فى مصر من خلال الفيلم ويشاركه البطولة إيمان العاصي وشيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقص عادل.

وتتفرغ إيمان العاصي خلال الأيام الحالية لإستئناف تصوير أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل "العمدة" أمام الفنان محمد رمضان حيث من المقرر أن تعود للتصوير خلال الأسبوع المقبل بعد عودة فريق العمل من لبنان.

وتجسد إيمان في مسلسل العمده شخصية دلال فتاة شعبي ومن المقرر أن يعرض المسلسل في موسم رمضان المقبل.

يذكر أن إيمان العاصي قدمت في دراما رمضان الماضي شخصية نادية زوجة الضابط زكريا يونس الذي جسده الفنان كريم عبد العزيز في مسلسل الاختيار، ونالت إشادات واسعة خاصة أن مسلسل الاختيار حصل على جائزة أفضل محتوى درامي في الوطن من الشارقة للاتصال الحكومى وحصل علي تكريم خاص في مهرجان القاهرة للدراما.