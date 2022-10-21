شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير فيلم Rust يناير المقبل بعد مرور عام على مقتل مديرة التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق عمل Rust، تصوير مشاهد الفيلم فى يناير المقبل وذلك بعد أكثر من عام على توقفه عندما أطلق النجم أليك بالدوين Alex Baldwin النار على مديرة التصوير السينمائى هالينا هتشينز Halyna Hutchins، أثناء تصوير أحد المشاهد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستأنف تصوير الفيلم فى موقع جديد، حيث تظل منطقة العمل في نيو مكسيكو القديمة مغلقة وسط تحقيقات تجرى في وفاة هتشينز.

ولا تزال فرق الإنتاج تبحث عن موقع جديد، لكن ميلينا سبادونى، المحامية فى شركة Rust Movie Productions LLC ، قالت إن كاليفورنيا كانت موقعًا محتملًا، وفقًا لمجلة Variety، وتأتي أنباء النقل بعد أسابيع من كشف شركة الإنتاج، وزوج هتشينز، ماثيو هتشينز، عن تسوية اتفقا فيها على استئناف الإنتاج بعد 15 شهرًا من الحادث.



تقرير ديلى ميل

وأطلق النار على "هالينا" فى موقع تصوير الفيلم فى أكتوبر 2021 في بونانزا كريك رانش، ثم رفعت عائلتها دعوى قتل خطأ في فبراير، وقد تم إسقاطها الآن، وعلى الرغم من إعلان التسوية، حذر مكتب DA المحلى من أن الصفقة لن تؤثر على التحقيق الجنائي في الوفاة، وأضاف: "لا أحد فوق القانون".

فيما قال بالدوين، إنه لم يضغط على الزناد، ويدعي أن اللوم يقع على عاتق الفنيين ومديرى الدعم الذين كان ينبغى عليهم التأكد من أن البندقية ليست بها رصاصات حية، بينما لم يقم مكتب الشرطة بتوجيه الاتهام إلى أي شخص.

وأعلن بالدوين، عودة إنتاج Rust فى منشور على صفحته على إنستجرام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كانت جزءًا من رغبة محددة في فعل ما هو أفضل لابن هالينا بعد مقتلها بالرصاص أثناء التصوير في نيو مكسيكو، العام الماضى.