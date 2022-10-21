محمد رمضان يزور راغب علامة بمنزله في لبنان..والأخير: "شرفت بيتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

زار النجم محمد رمضان، صديقه النجم راغب علامة في منزله، خلال تواجده في لبنان.

ونشر علامة، صورته مع رمضان، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "أهلا وسهلا بالنجم الصديق محمد رمضان.. شرفت بيتك ومطرحك، حبيبتنا بيروت".

ورد رمضان، على رسالة "علامة" عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، قائلا: "حبيبي شكرا على الضيافة.. دياركم عامرة.. نجم كبير وإنسان أكتر من رائع".

وكان النجم محمد رمضان، قد وجه رسالة شكر لسفير تونس في لبنان، بعد حضوره "العزومة" التي حرص على إقامتها السفير داخل منزله، وذلك عقب حصد "رمضان" جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية من "موريكس دور".

ونشر رمضان، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ليلة من ليالي بيروت الجميلة، من منزل السفير التونسي في لبنان .. شكراً معالي السفير على كرم الضيافة وعلى هذا الجمع العظيم".

وظهر في الصور التي نشرها "رمضان" من "العزومة"، حضور وتواجد الفنانة كارول سماحة.

وحصد النجم محمد رمضان، مؤخرا جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية من مهرجان "موريكس دور Murex d'Or" في دورته الـ 21.

دورة "موريكس دور" هذا العام حملت عنوان "انهض يا لبنان".

وحرص على حضور حفل توزيع جوائز "موريكس دور"، عدد كبير من الفنانين بينهم الفنان محمد رمضان والفنانة منة شلبي والفنانة لطيفة، والفنانة ماجي بوغصن، المنتج جمال سنان، المنتج المنفذ محمود الشيخ، المنتج صادق الصباح، والإعلامية بوسي شلبي، والطفل محمد أسامة مطرب أغنية "الغزالة رايقة"، بديع أبو شقرا، إلهام شاهين، سيرين عبدالنور، دومينيك أبو حنا، وغيرهم.

يذكر أن،"موريكس دور" مهرجان يجمع الفنون المختلفة من تمثيل وإخراج وغناء، ومنهجية المهرجان لا تعتمد فقط على التكريمات، فهناك جوائز تعتمد على تصويت الجمهور وآراء النقاد.