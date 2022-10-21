"أُصيبت بـ انفلونزا الخنازير".. ماذا قالت ملك أحمد زاهر عن قصة معاناتها معه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة ملك أحمد زاهر، عن قصة معاناتها مع إنفلونزا الخنازير والإصابة بها.

وقالت ملك، ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "وأنا في تانية ابتدائي جالي إنفلونزا الخنازير، بابا ساعتها كلم المدرسة قالهم اقفلوا الفصل عشان محدش يتأذي مرضيوش، فقعدني وقال مش هتكملي السنة، وكان وقت امتحانات وكان لازم أقعد أتعالج عشان أخف، لأنهم كانوا خايفين جدا”.

وتابعت: "بابا وماما قعدوا معايا لأن أنا كنت بروح، أنا فاكرة الفترة دي كانت بتخبط دماغها في الحيط، والدكتور قالها أول ما تقولك أنا جعانة اعرفي أنها خفت، وبعد 10 أيام قلت لها يا ماما أنا جعانة، طول العشر أيام كنت من غير أكل وكانوا بيحطوني في مياه ساقعة".

وأضافت: "تعبت جدا وكانت حاجة صعبة ووقفت السنة دي قلت هعيد تانية عشان مخدتهاش، وليلى مرضيوش يخلوها تعيد أولى ودخلت معايا تانية".

يذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت في مسرحية "عيلة لاسعة جدا" بطولة أحمد زاهر، ليلى أحمد زاهر، أحمد فتحي، مروة عبد المنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.

كما شارك ملك زاهر في فيلم "فارس"، بطولة أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد صفوت، وعابد عنان، وتأليف حسام موسى، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.