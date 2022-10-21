فرقة عكاشة الموسيقية تحيي افتتاح أقدم مرسى يخوت في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد مدينة شرم الشيخ افتتاح أعمال تطوير في خليج نعمة (نعمة باي يخت كلوب) كأول مرسي عائم خلال الأيام المقبلة يومي 23 و24 من شهر أكتوبر الجاري، في احتفالية يحضرها مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة، إلى جانب فقرة فنية تحييها فرقة عكاشة الموسيقية.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة من العروض الفنية والموسيقية، للعمل على أن يكون المكان جاذبا للسياح من كل أنحاء العالم من خلال عدة أنشطة أبرزها الفنية.

ومن المقرر أن يشهد موسم الشتاء، البدء في إقامة مجموعة من الحفلات الموسيقية والغنائية، يحييها مجموعة من المطربين المصريين والعرب والأجانب.