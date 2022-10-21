رامي رضوان لدنيا سمير غانم بعد افتتاح "أنستونا": "إيه الطعامة والشطارة دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأ المذيع رامي رضوان، زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، بافتتاح عرض مسرحيتها "أنستونا" أمس الخميس 20 أكتوبر.

ونشر رامي صورة تجمعه بـ دنيا، معلقا "مبروك حبيبتي كالعادة ما شاء الله.. إيه الحلاوة والطعامة والشطارة واللطافة دي، ربنا يحفظك، وكل التحية لكل الكاست على المجهود الواضح في عرض كله ضحك وممتع للآخر بقصته واستعراضاته والغناء".

وتابع "هيقولوا مين يشهد للعروسة، بس كل واحد هيتفرج على المسرحية هيشهد بأكتر من اللي أنا كتبته بكتير، ربنا يوفقك دايما حبيبتي وتفضلي مصدر سعادة لجمهورك ما شاء الله".

وتُعد مسرحية "أنستونا"، التجربة الأولى لدنيا سمير غانم بالمسرح، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج خالد جلال.

يذكر أن دنيا سمير غانم يُعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "تسليم أهالي".