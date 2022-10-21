قصة نجاة ملك أحمد زاهر من إجراء عملية جراحية في دبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن قصة نجاتها من إجراء عملية جراحية في يدها خلال تواجدها في دبي.

وقالت ملك، ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "السنة اللي فاتت واحنا في دبي، كان في يوم قرر بابا أننا نروح مكان نضرب نار ونلعب عربيات السباق، صحيت الصبح وحسيت أن في حاجة هتحصل كان قلبي مقبوض وقولت يا ريت منروحش النهاردة، لكن روحنا ودخلت لعبت في السباق، وأنا بلف بالعربية دخلت في الحواجز الحديدية، وحسيت أن إيدي حصل لها حاجة، وجه واحد طلع ايدي، وقولتله وأنا هادية (إيدي فيها حاجة)".

وتابعت: "روحنا بعدها للمستشفى، وبابا كان طول الطريق بيقول أنا السبب، ولما قولتله يا بابا قضاء وقدر.. فضل يعيط وينهار، ودكتور الإشاعة كان مصري واتكلم مع بابا بعد ما دخلنا أوضة الأشعة.. ولقيت بابا كان وشه أصفر ومرضيش يقولي حاجة، وقال لأختي ليلى (أختك ممكن متحركش إيديها تاني)".

واستكملت: "كلمنا 9 دكاترة، قالوا دي لازم عملية، رجعنا بلدنا واحنا في احتمال اني محركش إيدي تاني، والكل أجمع أن لازم أعمل عملية".

وأوضحت: "روحنا لدكتور مصري شاطر أوي بعد ما رجعنا، وقالي إنتي لسه صغيرة وهي فعلا محتاجة عملية، ولكن ممكن تجبسي إيدك أحسن ولكن هتقعد لفترة أطول وممكن من 6 شهور لـ 9 شهور، وكنت وقتها بمثل في مسرحية وكنت متضايقة اني همثل بالجبس".

وأضافت: "بعد مرور شهرين من الجبس، روحت للدكتور لقيته بيقولي ان فيه معجزة وإيدك خفت".

يذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت في مسرحية "عيلة لاسعة جدا" بطولة أحمد زاهر، ليلى أحمد زاهر، أحمد فتحي، مروة عبد المنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.

كما شارك ملك زاهر في فيلم "فارس"، بطولة أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد صفوت، وعابد عنان، وتأليف حسام موسى، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.