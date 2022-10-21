ثراء جبيل تحكي تفاصيل تعرضها للتحرش: دكتور حبسناه ومستقبله راح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حكت الفنانة ثراء جبيل تجربة سيئة مرت بها، إذ تعرضت للتحرش في أحد المستشفيات، من طبيب طوارئ، لكنها أصرت أن تأخذ حقها، وذلك قبل سنوات.

وقالت ثراء في حوارها مع برنامج نص الكلام الذي تقدمه المذيعة راغدة شلهوب على قناة النهار: "عندي تجربة سيئة، دكتور طوارئ في المستشفى تحرش بيا، كان عندي بروفات مسرحية في قاعة سيد درويش بالهرم وكنت تعبانة وسخنة جدا، زملائي ودوني مستشفى طوارئ، زميلتي اللي طلعت معايا".

وتابعت "دخلت أوضة الكشف مكانش فيه ممرضة، ودي أول حاجة كان لازم يكون فيه ممرضة مع الدكتور، وتحرش بيا بس حبسناه، المفروض ان حدود الكشف معروفة، الكشف خرج برة الحدود دي تماما من كتر الصدمة مقدرتش أتكلم، كنت ببص للبنت ببرق لها وخرج قبل ما يدخل يكتب الروشتة قلتلها، ومسكتتش وقعدت تزعق له وزملائي سمعوا وكلموا ناس في الأكاديمية، وكلمت بابا ومستقبله راح، مش هتبلى عليه، الموضوع كان صريح ومفيهوش لبس، انا كنت واعية وعارفة انه عمل كده".

جدير بالذكر أن ثراء جبيل عُرض لها مؤخرًا مسلسل وش وضهر على منصة شاهد VIP، بطولة ريهام عبدالغفور، إياد نصار، ميمي جمال، محمود قابيل، إسلام إبراهيم.