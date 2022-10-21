"يُقبله ويطعمه تفاحا".. خالد النبوي يُداعب حصانه والجمهور يُعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان خالد النبوي، بصحبة حصانه وهو يداعبه ويقوم بـ"تقبيله وإطعامه تفاحا".

ونشر النبوي، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "على قد ما قسم..الفطار والكلام، الحلو مع الحلو .. صباح النور".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "حضرتك بتفكرني فى الصورة بالفنان الجميل أحمد مظهر"، "فكرتني بالفنان العظيم أحمد مظهر على ظهر الخيل"، "صباحك عربي"، "جميل أوي"، "ما شاء الله جمال عربي أصيل"، "أنت كلت التفاح كله".

يذكر أن، الفنان خالد النبوي شارك في مسلسل "راجعين يا هوى"، الذي عرُض رمضان الماضي 2022.

مسلسل "راجعين يا هوى" طرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي.