شكرا لقرائتكم خبر عن "كوزموچنى" أول عرض افتراضى بطريقة الأفاتار فى مصر ضمن عروض مهرجان "دى - كاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الجمعة العرض الافتراضي الأول في الوطن العربي "كوزموچني" لفرقة الرقص السويسرية ضمن فعاليات مهرجان "دي - كاف"، والعرض أداء حركي مباشرة من جنيف، على بعد آلاف الأميال من القاهرة ويرسل في نفس التوقيت عبر الفضاء الإلكتروني حتي يظهر لنا على هيئة أفاتار (صورة افتراضية) في عالم افتراضي، والراقصون في جنيف دورهم "كأنهم اللي بيحركوا الأفاتار بأجسامهم وبيحركوا صورهم الرمزية (الأفاتار) مباشرة، كأنهم بيخلقوا عالم افتراضي أمام أعين المشاهدين.

فقد أنشأ فريق جيل جوبان أكثر من عشرين مشروعًا لتصميم الرقصات وارتقى إلى مستوى الإشادة الدولية، وهذا العمل هو الأحدث وهو مثال رائد لكيفية تقديم قطعة الأداء الحية إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم في عصرنا الافتراضي بدون سفر، فالعرض بيمزج ما بين العالم الواقعي والافتراضي!.

يعرض أيضًا اليوم الجمعة 21 أكتوبر الفيلم الوثائقي "شخوص عالمنا التحتي" ضمن فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة، والفيلم يتناول حياة الفنان أيمن الفرغلي المملوءة حياته بالشغف والصعوبات ، فهو نحات الصخور الذي استطاع من خلال موهبته وحبه للفن ان يحارب كل العقبات والإعاقات واستطاع أن يكون نحات متميز وراقص محترف.

الفيلم من إخراج هيثم شريف، الذي استطاع من خلال فيلمه أن يحتفل بكل إنجازات النحات والراقص أيمن الفرغلي وطريقته في كونه يتحدى إعاقته ويغير رؤيتنا للفن وللرقص ، وللأسف الفنان أيمن الفرغلي توفى بعد سنة من انتهاء الفيلم، لكن الفيلم سيظل ذكرى جميلة تفكرنا بأننا نستطيع أن نحقق كل ما نحلم به بالرغم من معتقدتنا، والفيلم جزء من عروض "الرقص المعاصر وما بعده" و عقب عرض الفيلم سيكون هناك نقاش مع المخرج.