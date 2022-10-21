كتب امير فتحي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - تعرضت فتاة مصرية تدعى “حبيبه حسام” لهجوم حاد واتهمت بأنها سبب خراب العلاقة بين الفنان المصري حسام حبيب وطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب ودخولها إلى المستشفى. وقالت الفتاة خلال مقطع فيديو أن ” اسمها حبيبة ووالدها اسمه حسام” أي أنها ليست الحبيبة التي يظنها الجمهور للفنان المصري. وتابعت، ليس لي علاقة بما يحدث بين شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب . وأكملت:” الناس اللي بتدخل تشتمني وتدعي علي.. الموضوع زاد عن حده.. وأنا معرفش أيه اللي بيحصل أصلا.. أنا واحدة اسمي حبيبة حسام “.

كانت هذه تفاصيل خبر “حبيبه حسام” غاضبة: “الموضوع زاد عن حقه وانا ما لقيش علاقة”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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