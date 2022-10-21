شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران تعاقب جيمس كوردن بسبب معاملته السيئة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة طيران منخفضة التكاليف معاقبة الممثل ومقدم البرامج الكوميدى البريطانى الشهير جيمس كوردن، حيث كتبت شركة "رايان إيران"، ومقرها إيرلندا، على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، أن الممثل جيمس كوردن، محظور من الصعود على متن رحلاتها، ونالت التغريدة تفاعلاً كبيرًا بين المغردين، فأعاد نشرها نحو 8800 مغرد وأبدى 216 ألفا آخرين إعجابهم بها.



جيمس كوردن

جاءت خطوة شركة الطيران بعدما حظر مطعم فى مدينة نيويورك كوردون من الدخول إليه مجددا، بعد أن عامل النادلين فيه بطريقة سيئة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، وقال مدير المطعم الفرنسى في نيويورك، كيث مكنالى، "بينما كوردون موهوب للغاية، إلا أنه كان "رجلا سوقيا"، عندما تعامل مع الموظفين في المطعم"، وأضاف أن "كوردون، كان الزبون الأكثر إساءة فى تاريخ المطعم منذ افتتاحه قبل 25 عاما".

وفي التفاصيل، وصل كوردون إلى المطعم في وقت سابق من أكتوبر الجارى، حيث صرخ فى وجه أحد العمال، لمجرد أنه قدم له عجة صفار البيض فيها بعض البياض.

وفى حادثة أخرى، وقعت فى يونيو الماضى، عامل أحد المدراء بشكل بذيء للغاية، وهدده بترك مراجعة مؤذية عن المطعم على الإنترنت، وقرر المطعم فى وقت لاحق حظر دخول الممثل البريطاني إليه، رغم أن الأخير قدم اعتذاره عما حدث.