شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يبدأ تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "نبيل الجميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المؤلف أمين جمال بدء تصوير أول مشاهد فيلم "نبيل الجميل" للنجم محمد هنيدى بعد فترة من التحضيرات وإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، وجمعت المشاهد الأولى بين هنيدى ومحمد سلام ورحمة أحمد، ومن المقرر أن يلتحق باقى الفنانين بالتصوير خلال الأيام المقبلة حسب الديكورات.



نبيل الجميل

فيلم نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمد ثروت، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، احمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوى، مادلين طبر وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى.

وفى سياق آخر يتبقى للنجم محمد هنيدى، أيام قليلة على الانتهاء من تصوير فيلمه الجواهرجى" يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية

وكان آخر أعمال محمد هنيدى في السينما فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وتم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى.