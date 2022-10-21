شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان يهنئ زوجته دنيا سمير غانم على افتتاح "أنستونا": كعادتك مبدعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الإعلامي رامي رضوان زوجته النجمة دنيا سمير غانم على افتتاح عرضها المسرحي الجديد "أنستونا" الذي عرض أمس على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر في أولى تجاربها المسرحية.

وشارك رامي رضوان صورة تجمعه بزوجته من حضوره العرض المسرحي عبر خاصيه "الاستوري" على "انستجرام"، معلقًا عليها: "ألف مبروك حبيبتي كعادتك مبدعة ومتألقة مبهجة، وعالمية ما شاء الله انت وكل الكاست".



رامي رضوان ودنيا سمير غانم

وتألقت النجمة دنيا سمير غانم في أولى تجاربها على خشبة المسرح بمسرحية "أنستونا"، أمس على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر، حيث قدمت أداء مبهرا في الغناء والاستعراض والتمثيل، وهو الأمر الذي انعكس على باقي فريق العمل المسرحي الذي اتسم بالكوميديا، وعقب انتهاء العرض وجه المخرج خالد جلال الشكر لفريق عمل المسرحية واصفا دنيا سمير غانم بالساحرة.

وتجسد دنيا سمير غانم في مسرحية "أنستونا"، دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التي تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعراضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

كما حرصت أسرة دنيا وهم النجمة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، على حضور مسرحية "أنستونا"؛ لدعمها، وكان في استقبالهم المنتج أحمد السبكي ونجله محمد أحمد السبكي منتج العمل.



