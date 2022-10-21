شكرا لقرائتكم خبر عن بعدسة لقاء سويدان.. سوسن بدر فى صورة مع صلاح عبد الله: حبيبى صاصا مفيش أحلى من كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، بصورة مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، وعلقت عليها: "حبيبي صاصا بعدسة حبيبتي لقاء سويدان.. مفيش أحلى من كده".



صلاح عبد الله وسوسن بدر

يأتى هذا فيما سبق وكشفت الفنانة سوسن بدر، عن تحضيرات الجزء الثانى من مسلسل "أم الدنيا"، حيث نشرت صورة برفقة مخرج العمل، وعلقت عليها: "تحضيرات الموسم التانى من أم الدنيا مع الكاتب والمخرج".

وطرحت منصة Watch It الإلكترونية، برومو تشويقى جديد لسلسلة "أم الدنيا" الوثائقية التى تعرض عبر المنصة، وظهرت الفنانة سوسن بدر خلال الفيديو التشويقى وهى تتحدث عن "الملك خوفو" وتمثاله، وأبو الهول، ترويجا للحلقتين المقبلتين من السلسلة، وروجت الحسابات الرسمية لـ منصة "Watch It" على البرومو قائلة: "علشان القدر بطبعه ساخر.. الملك صاحب أكبر هرم فى مصر.. هو نفس الملك صاحب أصغر تمثال لملك فى مصر القديمة، اتفرج على الحلقات الجديدة للدراما الوثائقية "أم الدنيا" مع حلقات جديدة أسبوعياً".