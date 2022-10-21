سوسن بدر تحتضن صلاح عبدالله.. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة سوسن بدر بصحبة الفنان صلاح عبدالله، وهي تعانقه وتحتضنه لإلتقاط صورة تذكارية تجمع بينهما.

ونشرت سوسن، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبي صاصا بعدسة حبيبتي لقاء سويدان.. مفيش أحلى من كدا".

وتشارك الفنانة سوسن بدر في بطولة مسلسل خليجي يحمل اسم "ولد أمه" ويشاركها بالعمل، جمال الردهان، محمود بو شهري، أحمد السلمان، نور الدليمي، أحلام حسن، حبيب غلوم وشيماء رحيمي، ومن تأليف فهد العليوة، إخراج حسين دشتي.

كما تشارك أيضا في سلسلة أفلام "أم الدنيا" الذي يتحدث عن عظمة الحضارة المصرية وكيفية صنع الأجداد ميراثًا ضخمًا من الآثار المصرية القديمة والمعابد، ومن المقرر أن تحكي الفنانة سوسن بدر، قصة الفيلم بالتعليق الصوتي، "فويس أوفر" .