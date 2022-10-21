بالفيديو| ثراء جبيل: هناك مخرج شتمني بأقذر الشتائم ولن أعمل معه مجددا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة ثراء جبيل، إنها لن تعمل مجددا مع مخرج تعاونت معه قبل سنوات في أحد الأعمال التليفزيونية، مؤكدة أنه أهانها.

وتابعت في حوارها مع برنامج "نص الكلام" الذي تقدمه المذيعة راغدة شلهوب على قناة النهار: "عنده أخت تعمل مساعد مخرج (سكريبت ملابس)، غلطت في المساعدة بتاعتي غلط بسبب حاجة مكانش لينا ذنب فيها، راكور حاجة مش باعتاه، هزقت المساعدة جامد وسمعاها بتتكلم علينا وبتهزهقها، كنا في وسط البلد في الشارع، حليت المشكلة وجبت حاجة شبهها وصورت المشهد بشكل احترافي".

وأضافت ثراء "نزلت بعد المشهد وأنا بحب اخد حقي وحق البنت اللي اتهزقت بشكل مش لطيف، وعليت صوتي وزعقت زي ما هي عملت، قلتلها انتي اللي غلطانة متزعقيش كده، إحنا ولا مرة نسينا حاجة متطلعيش سمعة اننا ناس مهملة ده اهمال منك انتي، وأنا لما بتعصب ببقى مرعبة، فعيطت وعيطت لاخوها لقيته بيكلمني في التليفون 20 ثانية مثلا من السب، بيشتمني بأقذر الشتائم في وجود المنتج الفني، وممثلة زميلة ومساعدتي ومساعدتها، المنتج الفني ذهل فقفلت السكة ومردتش".

وأشارت ثراء إلى أن المخرج لم يستكمل تصوير المسلسل، إذ كان يقوم بالتصوير المساهد الأول والمخرج المنفذ، والمنتج الفتي وعدني بأن يأتي لي بحقي لكن هذا لم يحدث".

جدير بالذكر أن ثراء جبيل عُرض لها مؤخرًا مسلسل وش وضهر، والذي حقق نجاحا كبيرا على منصة شاهد VIP، وشارك في بطولته ريهام عبدالغفور، إياد نصار، إسلام إبراهيم، ميمي جمال.