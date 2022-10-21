ميار الببلاوي: "أنا مش متعاطفة مع شيرين عبدالوهاب وأخوها راجل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

عبرت الفنانة ميار الببلاوي عن رأيها في أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب الحالية ووجهت رسالة لشقيقها، وذلك أثناء ظهورها في برنامجها "أحلى الكلام" الذي تقدمه على شاشة "قناة الشمس".

قالت: "إحنا شفنا المشكلة اللي بتعاني منها دلوقتي نجمة كبيرة محبوبة، ناس كتيرة هتجنن عليها، وناس كتير متعاطفين معاها، اسمحوا لي أنا مش متعاطفة، قبل كده عملت فيديو وحذرتها، وقولت لها يا شيرين إنك إنت دلوقتي في وقت يا إما هتنتكسري وترجعي لنقطة الصفر، يا إما هتقفي على رجلك وتكملي، وربنا لا يفضح العبد من أول مرة، في حاجة اسمها الستر، أنا لما سمعت إن الموضوع حاصل بقاله كذا سنة، وإن هي والعياذ بالله ربنا يعافينا، انزلقت لهاوية الإدمان، ده في حد ذاته، ربنا ستر علينا كذا مرة، نسأل ربنا يعافيها ويعافينا".

وأضافت: "ربنا إداكي يا شيرين هدية، أمك وإخواتك، أهلك يا تهلك، ولادك أهم حاجة عندك، من أول قولتلك بصتك في بناتك بالدنيا، أنا مش بغرد بره السرب، بس إن أحنا نيجي على أهلنا عشان أي حد في الدنيا، محدش هيحبك أكتر من أخوكي، أنا بقوله إنت راجل ابن راجل، وتسلم البطن اللي جابتك، أنك قدرت تقف جنب اختك وتاخدها عشان تنقذها، الأم المسكينة العجوزة اللي عندها 80 سنة، اللي مكانش ليها حيلة إنها تنقذ بنتها، غير أنها تستنجد بأخوها، هي طردت أختها وأختها راحت قعدت مع بناتها، الإخوات، الأم، الأب، هم بس اللي هيخافوا عليكي، وجعك هو وجعهم، مفيش راجل يستاهل إن الست تدمر نفسها عشانه".

يذكر أن أسرة النجمة شيرين عبدالوهاب أصدرت بيانًا صحفيًا، حذرت فيه وسائل الإعلام من تناول الأخبار التي تخص أزمتها الأخيرة".

وقالت أسرة شيرين في بيانها: "بيان من أسرة الفنانة شيرين عبدالوهاب.. نطالب بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، ونرجو من السادة الصحفيين والإعلاميين الالتزام بذلك.. شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا".

وتخضع الفنانة شيرين عبدالوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".