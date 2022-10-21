إيرادات الخميس.. "فضل ونعمة" يحتل الصدارة و"الهيبة" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 8 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "حظك اليوم"، وحققت أمس الخميس 20 أكتوبر إيرادات وصلت 695 ألفًا و444 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الأول، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 455 ألفًا و33 جنيهات.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 60 ألفًا و187 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

وحصل على المركز الثالث فيلم "الهيبة"، وحقق 54 ألفًا و563 جنيها، بطولة الفنان تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، محمد عقيل، عبدو شاهين، تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 47 ألفا و318 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وفاز بالمركز الخامس فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 30 ألفًا و658 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 29 ألفًا و209 جنيهات، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وحصل فيلم "أشباح أوروبا" على المركز السابع، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 9 آلاف و867 جنيها.

ويأتي في المركز الثامن والأخير فيلم "حظك اليوم" بعد حصوله على إيراد قُدر بـ8 آلاف و609 جنيهات، بطولة كريم قاسم وهدى المفتي.