في يومين.. إيرادات "الهيبة" لتيم حسن تقترب من 100 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي الأربعاء 19 أكتوبر فيلم الهيبة، بطولة الفنان تيم حسن، وحقق في يومه الأول 36 ألفًا و920 جنيها.

وبلغ الإيراد الذي حققه فيلم الهيبة في يومه الثاني أمس الخميس 20 أكتوبر 54 ألفًا و563 جنيها، ليصل إجمال ما حققه في يومين 91 ألفا و573 جنيها.

فيلم "الهيبة" بطولة الفنان تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، محمد عقيل، عبدو شاهين، تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي.

يذكر أن أخر أعمال الفنان تيم حسن مسلسل "الهيبة- جبل"، بطولة عبدالمنعم عمايري، روزينا لاذقاني، منى واصف، عبدو شاهين، سعيد سرحان، ومن تأليف سامر نصر الله، إخراج سامر البرقاوي.