آمال ماهر تنشر هذا الدعاء: اللهم اجعلنا أسعد خلقك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة آمال ماهر، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، دعاء يوم الجمعة.

وكتبت آمال "اللهم في يوم الجمعة اجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك، اللهم اغفر لنا ما مضي وأصلح لنا ما بقي واكتب لنا رضاك وعفوك والجنة جمعة مباركة".

جدير بالذكر أن آمال ماهر أحيت في شهر يوليو الماضي حفلا غنائيا في مدينة العلمين الجديدة بعد فترة غياب طويلة.

وأطربت آمال ماهر جمهورها بمجموعة من أشهر أغانيها، وبينها: "فيك حتة غرور"، "أنا برضه الأصل"، و"اتقي ربنا فيّا" التي طالبت الحضور المشاركة في غنائها معها، وغيرها.

وكان من بين حضور الحفل، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والفنانة إلهام شاهين وغيرهم.