أول تعليق من ياسمين صبري بعد السخرية عليها عقب ظهورها ببرنامج"صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة ياسمين صبري، على السخرية التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية عبر السوشيال ميديا، عقب ظهورها ببرنامج "صاحبة السعادة"، بشأن ردها وإجاباتها على فقرة الفوازير.

وقالت ياسمين، ببرنامج "MBC Trending": "فوازير بقى، تخيلي أنا بقول لك فزورة دلوقتي.. هتجاوبيها؟".

وأضافت: "ببعت التحية للأستاذة إسعاد يونس، وهي من أكبر الاعلاميين عندنا، وميزتها انها لما بتجيب الضيف مش عايزة تجرح فيه أو تكسر فيه".

وكانت ياسمين صبري، قد حلت ضيفة ببرنامج"صاحبة السعادة"، مؤخرا، ووجهت لها الفنانة إسعاد يونس مجموعة من الفوازير، وفشلت "ياسمين" في الإجابة على بعضها.

ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود به للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها "فرصة تانية".

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض في دراما رمضان 2020 .

المسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج ‏مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي.