"قبل جدلا كاد أن يقع بينهما".. ماذا حدث بين إليسا ونانسي عجرم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أسدلت الفنانة إليسا، الستار حول جدلا كاد أن يحدث بينها وبين الفنانة نانسي عجرم بسبب إعجابها بتدوينة بالخطأ، تتعلق بانتقاد غناء "نانسي" في قطر بحفل مجاني.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على"تويتر" توضيحا لهذا الأمر: "كم مرة بتصير معكم تعملوا لايك بالغلط؟، كبست لايك على تغريدة مش حلوة بحقي ولا بحق نانسي، وشلتها دغري بس في دايما ناس أصحاب نوايا سيئة بيعيشوا على المشاكل، لما بدي أقول شئ بقولوا دغري مش مواربة.. بتمنى ما بقى يتم التداول بالموضوع.. نانسي بحبها وأكبر من كل هذه الأمور".

وردت الفنانة نانسي عجرم، على تدوينة إليسا، قائلة: "وأنا بحبك.. ولا مرة راح نعلّق على هيك أمور".

وكانت التدوينة المثار حولها الجدل، تحمل مقارنة بين مشاركة نانسي عجرم في حفل في مول قطر، ومشاركة إليسا في تقديم ندوة ثقافية عن السرطان بنفس المكان.

وجاء في التدوينة: "شفتوا مين مطربة لبنان الأولى ومين الوجه المشرف للبنان، واحدة جابوها على مول قطر تغني مجاني للترويج لسلعة وأكتر أغنية جابت تفاعل هناك شخبط شخابيط، ومطربة بتشرف مول قطر في ندوة ثقافية إليسا هي فخر لبنان ومطربة من العيار الثقيل".

يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا عن موعد حفل النجمتان إليسا وهيفاء وهبي في السعودية.

ونشر آل الشيخ، بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ننتظركم في حفلة ضخمة تجمع النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض".

وطرحت إليسا مؤخرًا أغنية "أنا وبس" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع طارق توكل، وميكس وماستر إيلي.