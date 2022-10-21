شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت تيخا: نور الشريف قالى "إيه العظمة دى" على دور الشيخ سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مدحت تيخا ذكرياته مع النجمين نور الشريف ويحيى الفخرانى أثناء بداياته فى عالم التمثيل، وقال مدحت تيخا الذى حل ضيفاً على الإعلامية نيرمين جمال فى برنامجها "ماليش فى الكورة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نور الشريف أول لما شافنى بمثل قالى أنت لازم تتبخر ونصحنى أشتغل على نفسى كويس وقالى أنت مش بس كوميديان أنت تقدر تعمل كل الأدوار ومنحنى أول دور في مسلسل حضرة المتهم أبى".

وأضيف مدحت تيخا، "كل الناس كانت بتقولى أنت شبه يحيى الفخرانى ولازم تشوف سكة وتعرف توصله ومعرفتش، لحد ما كنت فى شهر العسل لقيت تليفون بترشحيلى لدور الشيخ سلام أمام العملاق يحيى الفخرانى".

وتابع، "قالولى هتعمل دور عمرك وفعلا قطعت شهر العسل ونزلت قعدت مع الدكتور يحيى الكومى وعرفت أن ربنا هيكرمنى ووش الجواز كان حلو عليا".

وأكمل مدحت تيخا، "قعدت 3 شهور أصور مسلسل شيخ العرب همام، كنت بنام ساعتين في اليوم بس، ومش هنسى كلام الراحل العظيم نور الشريف لما شاف دور الشيخ سلام قالى ايه العظمة دى يابنى".

وعن تعاونه مع تامر حسنى في فيلم بحبك قال مدحت تيخا، "تامر نجم كبير مهما اتكلمت عنه مش هوفيه حقه، هو إنسان قبل مايكون فنان، وفعلا زودلى مشاهد في الفيلم بعدما أعجب بأدائى".

وعن أعماله المقبلة قال مدحت تيخا، "بصور مسلسل صعيدى في رمضان وكمان فيلم جديد هيكون فيه دوري بلاك كوميدى بقدم شخصية بار مان ناقم على حياته والفيلم بطولة صلاح عبد الله ونضال الشافعى ومنة فضالى وراندا البحيرى".