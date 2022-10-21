شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تطرح أغنية "الحالة حالة" بتوقيع عزيز الشافعى وأسامة الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة ساندى، أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "الحالة حالة"، وهى ثانى أغنيات المينى البوم الجديد الذى يحمل نفس اسم الأغنية، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات والحان عزيز الشافعى، توزيع وميكس وماستر أسامة الهندى.

وكانت المطربة ساندى طرحت "بعد التان" وهى أولى أغنيات المينى البوم "الحالة حالة"، وحققت ما يقرب من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكانت ساندى طرحت أغنية باسم "صحاب زمان" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وشاركها في غنائها مطربى المهرجانات ريشا كوستا وسمارة ناو، والأغنية من كلمات ريشا كوستا، والكليب من إخراج يوسف محروس.

يذكر أن آخر ألبومات ساندى يحمل اسم "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".