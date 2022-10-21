شكرا لقرائتكم خبر عن تبرئة كيفن سبيسى من تهمة التحرش بالممثل أنتوني راب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برأت هيئة المحلفين الممثل كيفن سبيسى من تهمة التحرش الجنسى بأنتوني راب في واقعة اتهامه الأخيرة بأنها حصلت قبل سنوات طويلة، وتحديدًا عام 1986، لتنال القضية صخبًا إعلاميًا كبيرًا خاصة أنها ليست الوحيدة التي واجهت سبيسى في الآونة الأخيرة إذ تأتي ضمن قائمة من أربعة اتهامات أخرى له بالتحرش.



كيفن سبيسى

وقد خلصت المحكمة إلى أن كيفن سبيسي لم يتحرش جنسيا بأنتوني راب، وفقًا للتقارير العالمية ومنها نيويورك تايمز التي أكدت أن كيفن سبيسى، ورغم السعادة الكبيرة الذى شعر بها بعد تبرئته إلا أنه رفض الحديث تمامًا إلى الصحفيين الذين انتظروه أمام ساحة المحكمة.



انتونى

وكانت وجهت النيابة العامة البريطانية فى مايو من العام الجاري، أربع تهم للممثل العالمى كيفين سبيسى بالاعتداء الجنسى على ثلاثة رجال، فى الوقت نفسه كان يمثل أمام محكمة مانهاتن، للإدلاء بشهادته فى قضية اعتداء جنسى منفصلة مرفوعة ضده فى نيويورك.

وقالت النيابة العامة البريطانية إن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، 62 عامًا، وُجهت إليه أيضًا تهمة "التسبب فى انخراط شخص فى نشاط جنسى مخترق دون موافقته".