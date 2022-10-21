شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الدولية لفنون الأداء تعقد حلقة نقاشية بمهرجان "دي -كاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة " دي-كاف " الجمعة 28 أكتوبر جلسات نقاشية لشبكة "الجمعية الدولية لفنون الأداء" ISPA ، وهي أكبر شبكة لمبرمجي ومديري المهرجانات والمسارح الخاصة بالفنون الأدائية من مختلف أنحاء العالم ومقرها الأساسي في نيويورك.

لأول مرة تتواجد الشبكة في العالم العربي وفي أفريقيا ككل من خلال الملتقى وتحديدًا في مركز التحرير الثقافي، ومن خلالها سيتعرف الفنانين على كيفية الترويج ونشر الفنون العربية في العالم، ومناقشة أبرز المشاكل والتحديات الحالية التي يواجهها المشهد الثقافي والفني. وتتعدد موضوعات النقاشات وهي "تنقل الفنانين" و"تجوال الفنانين" و"الفن والحدود".

ويناقش الحضور اليوم من خلال جلستين نقاشيتين موضوع "تجوال الفنانين العرب في الخارج" و"تجوال العروض الأدائية في الدول العربية"، ومن خلال النقاشات سيتم الكشف عن الحواجز الحقيقية والمتصورة للشراكات بين الفنانين من المنطقة العربية ومقدمي العروض الدوليين ، ومن خلال حوار مع مقدمي العروض الذين تغلبوا بنجاح على هذه الحواجز، ويناقشون معًا الطرق التي كانت بها هذه الشراكات ذات أهمية ولماذا ينبغي أن تستمر، بالإضافة لتناول إمكانيات وتحديات التعاون والعروض عبر المنطقة العربية كيف يمكن التعامل مع الاختلافات في المنطقة.