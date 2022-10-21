شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال عن دنيا سمير غانم بعد نجاح افتتاح عرض "أنستونا": تفوقت على نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج الكبير خالد جلال بالنجاح الكبير الذي حققه العرض المسرحي "أنستونا" الذي بدأ عرضه أمس في إحدى مسارح مدينة السادس من أكتوبر، حيث حصد العرض المسرحي إعجاب الكثير من الجمهور.

ونشر خالد جلال صورة تجمعه بالنجمة دنيا سمير غانم بطلة العرض المسرحي، عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا عليها: "اليوم كان افتتاح أنستونا، اليوم تفوقت دنيا علي نفسها ونالت إعجاب الجميع، اليوم بحمد الله و فضله، لا قوة الا بالله".



دنيا سمير غانم

وتألقت النجمة دنيا سمير غانم في أولى تجاربها على خشبة المسرح بمسرحية "أنستونا"، أمس على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر، حيث قدمت أداء مبهرا في الغناء والاستعراض والتمثيل، وهو الأمر الذي انعكس على باقي فريق العمل المسرحي الذي اتسم بالكوميديا، وعقب انتهاء العرض وجه المخرج خالد جلال الشكر لفريق عمل المسرحية واصفا دنيا سمير غانم بالساحرة.

وتجسد دنيا سمير غانم في مسرحية "أنستونا"، دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التي تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعراضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

كما حرصت أسرة دنيا وهم النجمة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، على حضور مسرحية "أنستونا"؛ لدعمها، وكان في استقبالهم المنتج أحمد السبكي ونجله محمد أحمد السبكي منتج العمل.