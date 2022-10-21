ريهام عبدالغفور لـ"الخليج 365": "ليلة العيد" عن قهر الرجال للنساء.. وأقدم به دورا أعتز به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنتظر الفنانة ريهام عبدالغفور، طرح فيلم "ليلة العيد" في دور العرض السينمائي، معربة عن سعادتها بالعمل وبالدور الذي تقدمه من خلاله.

وأضافت ريهام في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أقدم من خلال الفيلم دور أعتز به جدا، العمل كله يدور حول أكثر من امرأة، كل منهن لديها مشكلة والفيلم كله عن قهر الرجال لستاتهم".

جدير بالذكر أن ريهام تنتظر عرض مسلسل "غرفة 207" مع الفنان محمد فراج على منصة شاهد vip، كما من المقرر أن يعرض لها قريبا على نفس المنصة مسلسل أزمة منتصف العمر مع الفنان كريم فهمي.

عُرض لريهام مؤخرا مسلسلي "وش وضهر" بطولة الفنان إياد نصار، و"منعطف خطر" مع الفنان باسم سمرة، وحققا نجاحا كبيرا.