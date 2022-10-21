الليلة.. فؤاد زبادي وخالد سليم ومي فاروق نجوم مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يقام مساء اليوم الجمعة 21 أكتوبر 4 حفلات تبدأ جميعها في الثامنة مساء .

فعلى مسرح النافورة يقدم المطرب المغربي الكبير فؤاد زبادي حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، يليه فاصلا للمطربة مي فاروق ويسبقهما فقرة غنائية للمطربة سارة سحاب .

ويقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان .

ويحتضن مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، ويضم فاصلين يحيي الثاني النجم خالد سليم، أما الأول يشارك خلاله التونسي محمد الجبالي ومطربو الأوبرا: مروة حمدي، ياسر سعيد، محمد الخولي، ندى غالب .