27 أكتوبر.. انطلاق فيلم الرعب "جنون" في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينطلق فيلم الرعب السعودي جنون للمخرجين معن بن عبدالرحمن وياسر بن عبدالرحمن في دور العرض السعودية يوم الخميس 27 أكتوبر، وذلك كعرض جماهيري أول بعد جولاته في المهرجانات السينمائية وحصده للعديد من الاشادات النقدية.

وتدور أحداث فيلم "جنون" عن مجموعة شباب وشابات سعوديات يبحثون عن الشهرة عن طريق يوتيوب فيدخلون في أحداث ومغامرات تعّرض حياتهم للخطر. وقد تم تصوير الفيلم في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال جولات فيلم جنون السينمائية، فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم روائي طويل وأفضل تصوير سينمائي في مهرجان فاتن حمامة السينمائي، جائزة أفضل مونتاج في مهرجان نيس السينمائي الدولي في فرنسا، كما شارك في مهرجان مالمو للسينما العربية، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومهرجان أفلام السعودية.

ويقوم ببطولة الفيلم الممثلون معن بن عبدالرحمن، آيدا القصي، سمية رضا، نوان ريبيرو صالح عالم، خيرية نظمي، منتج تنفيذي نوان ريبيرو ومعن بن عبدالرحمن وعمرو بن عبدالرحمن، منتج مستشار طلحة بن عبدالرحمن، منتج خط خالد القرينيس، منتج مشارك المعتز الجفري وعبدالله حامد، كتابة بيدرو باولو أراووجو ومروان مقبل، ومن إخراج معن بن عبدالرحمن وياسر بن عبدالرحمن.