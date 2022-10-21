شكرا لقرائتكم خبر عن بينهما 18عاما.. دينزل واشنطن يجتمع مع داكوتا فى The Equalizer 3 بعد Man On Fire والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت المواقع العالمية الضوء على صورة من كواليس فيلم دينزل واشنطن الجديد The Equalizer 3، وهي التي تجمعه مع الممثلة داكوتا فانينغ إذ اجتمع الثنائى على ساحل أمالفي هذا الأسبوع - بعد 18 عامًا من تمثيلهما معًا في فيلم الحركة Man On Fire الذى عرض في عام 2004، وكانت وقتها الممثلة الشابة حالياً لم تجتز التسع سنوات فقط من عمرها.



دينزل واشنطن ما بين صورتهما حالياً وقبل 18 عام

كما شوهد الممثل دينزل واشنطن البالغ من العمر 67 عامًا، قبل اسبوع في تصوير فيلم The Equalizer 3 وهو يمشي بمساعدة عصا، والتى يقال إنها جزء من دوره.



دينزل واشنطن

وبدا واشنطن في حالة معنوية جيدة حيث تم نقله إلى الموقع بواسطة عربة جولف قبل أن ينزل بمساعدة عصا المشى الخاصة ليتجه إلى موقع التوصيل.

وكان الممثل العالمى دينزل واشنطن قد أعلن عن بدء كتابة الجزء الثالث من سلسلة Equalizer، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وذلك بعد ما يقرب من 4 سنوات منذ طرح الجزء الثانى من العمل.

وأوضح واشنطن، "قاربنا على الانتهاء من الجزء الثالث من سلسلة Equalizer، وبالتالي على أن أبدء في استعادة لياقتى من جديد، خاصة بعد فترة الراحة التي أخذتها بعد الانتهاء من فيلم The Tragedy Of Macbeth".